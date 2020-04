Frey racconta: “Boruc mi stava sulle palle. Con Mutu amore e odio”

In questo periodo di blocco, i calciatori sono sempre più attivi sui social con dirette per rispondere alle domande dei tifosi. Tra aneddoti e stories condivise anche con i “colleghi” in tanti hanno trovato l’occasione per raccontare qualche aneddoto legato alla loro carriera. Tra questi anche l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey.

MUTU E BORUC – Proprio durante una chiacchierata social tra Frey e Mutu, il portiere francese ha rivelato alcuni retroscena della sua esperienza in viola. Uno in particolare su Boruc, portiere che non godeva della simpatia di Frey: “Boruc mi è sempre stato sulle palle, era un egoista e non aggiungo altro sennò mi fate fare polemica. Questo è Mutu che mi stuzzica“. Riguardo invece al rapporto con l’ex attaccante, il francese ha detto: “In campo ci mandavamo spesso a quel paese, volevamo vincere e la testa calda di tutte e due non aiutava. Adrian mi faceva rosicare, era un po’il mio difetto. Sapeva stuzzicarmi, i tasti da toccare per farmi arrabbiare li conosceva bene“.