Funerali allo stadio per il tifoso morto in auto

Il feretro sul prato verde dello stadio di viale Lido, dove ha tifato per diversi anni il suo Levico Terme. Così i parenti, i tifosi e gli amici hanno salutato questa mattina, Luca Maurina, morto domenica scorsa all’età di 20 anni vittima di un tragico incidente stradale sulla Ss.47, strada trafficatissima e pericolosissima che collega il centro termale a Trento. Lo scontro è avvenuto in piena notte mentre sull’arteria della Valsugana pioveva molto. Oggi l’ultimo saluto a Luca con la partecipazione di tifosi e amici. Attorno alla famiglia colpita duramente si è stretto tutto il mondo del calcio levicense. Il presidente dell’Us Levico Sandro Beretta ha detto: “Il nostro è il luogo dei ragazzi e non poteva esserci un posto migliore per dare l’estremo saluto a Luca”.