Furia De Laurentiis sui diritti tv: “Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti”

Retroscena sull’assemblea della Lega Serie A andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri nella quale ci sarebbero stati momenti tutt’altro che pacifici. Nel confronto fra i vari presidenti delle società sul tema della ripartizione degli introiti da diritti tv c’è chi ha alzato la voce. Come spiega il Corriere della Sera sarebbe stato il numero 1 del Napoli Aurelio De Laurentiis quello maggiormente irritato per la situazione e che avrebbe puntato il dito prima di tutto sulla FIGC.

Il presidente dei partenopei lunedì in commissione Var aveva accusato la Figc di essere diretta da incompetenti e incapaci al punto da scatenare subito l’immediata risposta del presidente federale Gabriele Gravina che sta imponendo alla Lega Serie A di adeguarsi ai principi del Coni e alle regole della Federcalcio sulle tematiche legate ai quorum sulle votazioni. Una situazione che sarebbe degenerata in uno sfogo di De Laurentiis proprio in seguito al mancato accordo sulla distribuzione degli introiti da diritti tv: “Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti“.

Parole che hanno portato il presidente Dal Pino a produrre un comunicato in cui si chiede di riaprire fin da subito gli stadi anche per la Serie A e non solo in vista degli Europei.