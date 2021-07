Furia Gattuso contro Commisso: “Ha chiesto clausola di riservatezza. La tolga e parliamo”

Parla il tecnico dopo l'addio alla Viola

Gennaro Gattuso è stato allenatore della Fiorentina per pochissimi giorni e l'addio con l'ambiente, e con il patron Commisso nello specifico, non è stato certo positivo. Nelle scorse ore il presidente Viola aveva parlato duramente del rapporto con il mister e col suo agente sottolineando conflitti di interesse e una clausola di riservatezza che non permette di rendere pubbliche determinate cose.

Come riporta l'Ansa, proprio Gattuso, sentendo le parole del suo ex patron, ha voluto fare alcune precisazioni: "Ho letto quest'oggi le parole del presidente Commisso. Le sue parole mi hanno sorpreso perché è stata la Fiorentina a chiedere di inserire una clausola di riservatezza", ha spiegato il tecnico. "Se dovessero chiedermelo non avrei alcun problema a toglierla". Una risposta davvero forte e chiara che mette in evidenza come, da parte sua, Ringhio non avrebbe alcun problema a dire come sono andate realmente le cose in questa vicenda.