Furto a casa di Paolo Rossi, la moglie: “Infangato mentre l’Italia lo piangeva…”

Brutto episodio avvenuto a casa di Paolo Rossi, compianto ex calciatore nonché campione del mondo con l’Italia nel 1982. Alcuni ladri si sarebbero intrufolati nella sua proprietà a Bucine in provincia di Arezzo e avrebbero rubato oggetti preziosi e gioielli. Il tutto nella giornata dei suoi funerali.

Un atto vile che è stato commentato anche dalla moglie di Rossi Federica Cappelletti, ai microfoni di QN: “Non bastava la morte di Paolo hanno voluto infangarlo nel momento in cui tutti in Italia piangevano per la sua scomparsa”, ha detto la donna. “Potrebbero essersi portati via anche 100mila euro e non me ne sarebbe fregato nulla ma è il gesto in sé che mi stordisce”.