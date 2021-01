Furto in casa Icardi-Nara: bottino record

Non è una bella serata per la famiglia Icardi. Mentre che il calciatore si trovava lontano da Parigi per la partita contro il Lorient, la casa sua e della moglie Wanda Nara è stata visitata dai ladri. . Secondo quanto riportato dall’Equipe, sabato 30 gennaio i malviventi hanno svaligiato l’abitazione dell’attaccante argentino che si trova a Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Il calciatore, che non era presente in casa, sarebbe stato avvisato dai suoi domestici. Secondo una prima stima i ladri avrebbero rubato gioielli, orologi e abiti di lusso per un valore di 400.000 euro.