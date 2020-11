Futre ammette: “Ho sperato di vedere Messi e Cristiano Ronaldo insieme alla Juventus”

Le voci sul possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona avevano acceso i sogni di tante società. Dal Manchester City all’Inter, passando per le squadre di MLS e non solo. Chi aveva desiderato di vederlo in Italia, ma con la maglia della Juventus, è stato Paulo Futre, ex storico calciatore anche dell’Atletico Madrid. Come riporta Record, che cita una simpatica intervista rilasciata al Mundo Deportivo dall’ex giocatore e da Trincao, il desiderio del portoghese era quello di vedere La Pulce giocare con… Cristiano Ronaldo.

Futre: “Ho sperato di vedere Messi con CR7”

“Da appassionato di calcio, quando ho saputo dell’intenzione di Messi di lasciare il Barcellona ho pensato: ‘Vorrei che potesse andare alla Juventus con Cristiano Ronaldo per vederli insieme'”, ha ammesso Futre che poi sui due fenomeni del calcio mondiale ha aggiunto: “Sono due extraterrestri, completamente diversi, ma sono tra i migliori della storia. Da una parte devo dire che mi piace Messi, ma dall’altra Cristiano è un mio connazionale, è un animale, un fenomeno e sarebbe ingiusto per me decidere chi è il migliore”.