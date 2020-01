Futre, che attacco: “Il Pallone d’Oro ’87 un furto, ci fu lo zampino di Berlusconi. E quello assegnato a Modric…”

E’ stata una delle leggende del calcio portoghese, collezionando 41 presenze e otto reti con la maglia della Nazionale. Stiamo parlando di Paulo Futre, che in queste ore, nel corso di un’intervista al canale Youtube Idolos, è tornato sulla mancata conquista del Pallone d’Oro nel 1997, sfuggitogli per appena un voto in favore di Ruud Gullit.

ATTACCO – “Chiesi a Berlusconi come fece a togliermi quel Pallone d’Oro, sono sicuro che ci sia stato il suo zampino… Io però non credo in questi premi e li chiamo “Premi della vergogna”. Modric, ad esempio, non avrebbe mai vinto il Pallone d’Oro se Cristiano Ronaldo fosse rimasto ancora al Real Madrid. CR7 e Messi dovrebbero stare 6-6 in questa speciale classifica”.