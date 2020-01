Futre non ha dubbi: “Pallone d’Oro? Joao Felix e Bernardo Silva possono conquistarlo…”

Il Pallone d’Oro 2019 è stato vinto da Lionel Messi. Dietro di lui Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo. Solo terzo il portoghese che sperava di rimanere al passo con l’eterno rivale argentino. E chissà se in futuro avrà modo di raggiungerlo. Anche perché altri due suoi connazionali, sembrano poter arrivare al livello dei top player.

Ne è sicuro la leggenda del calcio portoghese, Paolo Futre che ha esaltato due giocatori: Joao Felix e Bernardo Silva. Intervistato dal canale Youtube Ídolos Futre ha detto: “Joao Felix è un crack, non ho dubbi sul fatto che in un paio di anni possa stare con gli extraterrestri. Lui e un altro portoghese, Bernardo Silva, potranno lottare per il Pallone d’Oro, ne sono convinto”. Al momento il talentino dell’Atletico Madrid sta crescendo in Spagna dopo l’exploit col Benfica, mentre il trequartista del Manchester City si sta confermando ad altissimo livello in Premier League. Saranno loro gli eredi portoghesi di CR7? Futre crede di si…