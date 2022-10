Futre rivela: “Ho chiesto l’autografo solamente a due giocatori nella mia vita”

Il racconto dell'ex calciatore e la grande stima per due campionissimi del passato e del presente.

Curiose dichiarazioni che arrivano dai social per l'ex calciatore portoghese Paulo Futre. Attraverso anche un videoclip pubblicato su Instagram, l'uomo ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita calcistica mostrando come abbia chiesto l'autografo a Lionel Messi. Un fatto eccezionale per lui dato che nella sua carriera era capitato una volta sola prima di adesso.