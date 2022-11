Futre sta con Cristiano Ronaldo: “Umiliato da Ten Hag. Mondiale? Può essere sua rivincita”

Passerà anche dal Mondiale col Portogallo una sorta di rivincita per Cristiano Ronaldo nei confronti del Manchester United e delle decisioni di Erik Ten Hag. Lo ha detto Paulo Futre come riportato da A Bola. L'ex storico calciatore si è soffermato sulle recenti vicende che hanno visto CR7 "litigare" con il club Red Devils e, dal canto suo, si è schierato col cinque volte Pallone d'Oro.

ALLO UNITED - Parlando della situazione vissuta da Cristiano Ronaldo al Manchester United, Futre ha detto: "Non voglio che nessun allenatore dica a Ronaldo di entrare a due minuti dalla fine. È una mancanza di rispetto, Cristiano Ronaldo ha cinque Palloni d'Oro e questo non si fa ad uno che ha cinque Palloni d'Oro, è un'umiliazione. Un giocatore che vince cinque Palloni d'Oro può andare in panchina, certo, ma l'allenatore dovrebbe dirgli che lo metterà negli ultimi 15 o 20 minuti per dargli fiducia. Fosse capitato a me non sarei entrato neppure io. Ma io ero più ribelle di CR7".