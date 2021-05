Futuro Cristiano Ronaldo: ha fatto spostare parte della sua collezione di auto

Il portoghese ha chiesto aiuto per trasportare via alcune sue supercar

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dalla Juventus . Un altro indizio arriva direttamente dal portoghese. Nessuna ufficialità ancora, ma stando alle immagini ripostate da Per Sempre Calcio, l'interpretazione di quanto si vede può essere vista come un segnale di addio.

Nella notte di sabato, l'asso portoghese ha fatto spostare alcune sue auto della collezione privata. La meta non è nota ma le immagini sembrano essere chiare con diveri veicoli - tra cui un fuoristrada e alcune Bentley - che sono stati caricati dagli operai chiamati da CR7.

Il filmato sta diventando virale e fino a dichiarazioni ufficiali delle parti in causa non resta che provare a dare un significato a tutto questo. Con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League ancora in bilico fino all'ultima giornata, dove la Juventus dovrà fare i conti sul campo col Bologna e attendere l'esito delle gare di Milan e Napoli, Cristiano Ronaldo potrebbe essersi portato avanti iniziando il "trasloco".