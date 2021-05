Futuro Cristiano Ronaldo: Mourinho lo ha chiamato per andare alla Roma…

Una telefonata curiosa da parte dello Special One

Porte girevoli, o in questo caso sarebbe meglio dire, attacco girevole. Sono tanti i dubbi in casa Juventus per quanto concerne il reparto avanzato della prossima stagione. Dubbio numero uno: Cristiano Ronaldo . Il portoghese sembra essere in uscita e il ritorno di Massimiliano Allegri potrebbe essere l'ulteriore conferma della separazione tra CR7 e la Vecchia Signora. Ed è in tal senso che trovano conferme le indiscrezioni secondo cui l'asso di Madeira avrebbe ricevuto una telefonata molto curiosa da parte di... José Mourinho .

Il prossimo allenatore della Roma, secondo quanto afferma La Stampa, si sarebbe messo in contatto con il cinque volte Pallone d'Oro per capirne l'umore e per vedere se ci fosse la possibilità di un colpo davvero Special. Mourinho avrebbe contattato Cristaino Ronaldo per salutarlo a capire le sue intenzioni: la Roma sarebbe una soluzione per salvare i vantaggi del Fisco italiano, ma ad oggi la pista è molto complicata e senza Champions non sembrano esserci grosse possibilità anche l'ultima parola spetta solo a CR7...