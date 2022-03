Futuro in MLS per Messi? Lui posa con… Romeo Beckham

Scatto social per tra La Pulce e il figlio del proprietario dell'Inter Miami

Settimane importanti anche in chiave futuro per Lionel Messi . Sempre maggiori i rumors che riguardano il destino del sette volte Pallone d'Oro che vede il suo nome accostato sempre con maggiore insistenza alla MLS ed in particolare all' Inter Miami di David Beckham .

Su Instagram, è Romeo Beckham, figlio di David, a mostrarsi con Messi in uno scatto in quel di Parigi. Per la verità, nel post del figlio dell'ex calciatore sono presenti le foto anche con Neymar e Mbappé, ma è de La Pulce che si parla. Sebbene l'incontro sia stato solamente in occasione della settimana della moda, le voci di calciomercato non potevano non farsi sentire. Vedremo se qualcosa si muoverà in vista della prossima stagione o in generale per il futuro...