Futuro Mbappé, parla Deschamps: “Deciderà lui tra Spagna, Italia o Inghilterra…”

Il futuro di Kylian Mbappé resta ancora da scrivere. La stella del Paris Saint-Germain e della Francia è ricercatissima da tanti big del clacio europeo ma non è esclusa neppure la possibilità di vederlo rinnovare con l’attuale società. A parlare del destino del talento classe 1998 è il ct della Nazionale transalpina Didier Deschamps che nel corso del programma “Football Show” su BeIN Sports ha voluto commentare la situazione.

Deschamps: Mbappé e non solo

“È un privilegio che sia francese ed è molto positivo per il calcio francese che sia al Psg e in Ligue 1”, ha spiegato Deschamps su Mbappé. “Poi sarà lui scegliere se giocare in Spagna, Italia o Inghilterra. È un giocatore straordinario che vuole vincere titoli. Ora sta bene a Parigi. Tutte le scelte sono buone all’inizio, è dopo che ci rendiamo conto se lo siano state davvero. Io non sono qui per dare consigli ai giocatori della Francia, hanno già abbastanza persone intorno che pensano a questo. Ma do volentieri la mia opinione se me la chiedono. Se Kylian si trasferirà alla fine della stagione o più tardi? Onestamente, non lo so. Sarà una sua decisione e dei suoi genitori”.

Da un talento ad un altro. Spazio poi anche alle ipotesi Theo Hernandez e Koundé del Siviglia in Nazionale: “Li sto seguendo ma non sono qui per fare sorprese. L’importante è confrontarli con la concorrenza. Non bisogna dimenticare gli altri giocatori. La mia lista del 18 marzo comunque non sarà certamente la stessa di quella del mese di maggio. Perché purtroppo ci sono tante incognite da tenere in considerazione in questa stagione”.