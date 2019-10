Gabigol, dispetto all’Inter: “Il Flamengo la miglior squadra in cui abbia giocato”

La carriera di Gabriel Barbosa sembra essersi rilanciata al Flamengo. L’ex attaccante di Santos, Inter e Benfica sta incantando con la maglia del club rubonegro, deciso a esercitare il riscatto dall’Inter.

Il periodo trascorso in maglia nerazzurra sembra comunque lontano anni luce per Gabigol, che non ha risparmiato di mandare frecciate alla società nerazzurra: “Penso che il Flamengo sia la migliore squadra in cui abbia mai giocato nella mia carriera” ha detto l’attaccante intervistato dal compagno di squadra Everton Ribeiro: “Ha una qualità immensa e giocatori che eccellono in tutte le posizioni del campo”.