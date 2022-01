Gabon, comunicato: “Aubameyang e altri due calciatori hanno un problema cardiaco”

I tre non potranno giocare contro il Ghana in Coppa d'Africa

L' attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang soffre di problemi cardiaci. Lo riporta in una nota la Federcalcio del Gabon che ha postato un messaggio su Twitter. Un esame ha rivelato i problemi di cuore del calciatore ma anche di altri due compagni di nazionale. Secondo la Commissione Medica CAF, i giocatori Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina appena usciti dal Covid non possono prendere parte alla partita contro il Ghana di Coppa d'Africa. Gli esami avrebbero mostrato lesioni al cuore. Usciti dal Covid, le visite sui giocatori hanno fatto emergere delle lesioni cardiache che hanno indotto la CAF a non permettere al Gabon di schierare i calciatori contro il Ghana. "La CAF non vuole correre alcun rischio. Ci si chiede perché i risultati siano stati riportati in ritardo. D'altra parte, Patrice Neveu risultato negativo sarà finalmente in panchina. Ricordiamo che qualsiasi giocatore che risulta negativo dopo COVID 19 deve effettuare una valutazione generale prima di riprendere la competizione", spiega in una nota sui social la federcalcio gabonese. Si attendono ora sviluppi sulla vicenda, chiaramente. I prossimi giorni diranno di più sulle condizioni dei tre giocatori.