Gabriel Jesus, altro errore dal dischetto. Tifosi esasperati: “Basta rigori!”

Francesco De Gregori ha ragione: non è da un calcio di rigore che si giudica un giocatore. Certamente, però, più di un errore dal dischetto può far storcere il naso. E’ il caso di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano sta attraversando un periodo negativo quando si tratta di calciare dagli undici metri. Ultimamente ha sbagliato sia con il Manchester City che con il Brasile. E i tifosi non gli stanno risparmiando feroci critiche. Su Twitter sono moltissimi i commenti di disappunto contro Gabriel Jesus: “Deve smettere di calciare i rigori. E’ imbarazzante”, twitta un utente. E ancora: “E’ peggio di Rashford”. Oppure: “E’ un bidone nel tirarli”. Critiche ingenerose nei confronti di un grande calciatore che deve necessariamente ritrovarsi.