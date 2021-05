Galeone: “Allegri al Real se ne avrà possibilità. Settimana prossima decide”

Il mentore dell'ex mister di Milan e Juventus dice la sua

Il futuro di Massimiliano Allegri resta un tema molto caldo in queste ore. Con i campionati nazionali ormai conclusi, ecco che il destino del tecnico dovrà essere presto deciso. A delineare quale potrebbe essere il suo prossimo club è Giovanni Galeone, allenatore e mentore di Allegri, che ha parlato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss del futuro dell'ex tecnico bianconero: "Non so se Allegri sarà l'allenatore del Napoli la prossima stagione. La cosa certa è che se avrà la possibilità di andare al Real Madrid andrà certamente lì, ma se non va in Spagna andrà al Napoli".