Galeone: “Allegri all’Inter? Ne sento parlare spesso. Lui ha rifiutato molte squadre…”

Se c’è una persona che può fare chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri è Giovanni Galeone. Suo mentore a Pescara, l’ex tecnico è stato intervistato da La Stampa per parlare proprio del tema del momento: ovvero la possibilità di vedere l’allenatore toscano al posto di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.

Galeone: “Allegri ha rifiutato tante squadre e all’Inter…”

“Novità su Allegri? Beh, devo dire che io lo sento spesso. E lui con me ha confidenza. Proprio per questo non le sto a fare l’elenco delle squadre che ha rifiutato: per correttezza innanzitutto, ma anche per risparmiarmi un’emicrania”, ha commentato Galeone che sulla possibilità di vedere l’ex Juventus alla guida dell’Inter: “Max all’Inter? Questo l’ha detto lei, anche se io ne sento parlare da un po’. Diciamo che se Allegri riuscisse a vincere con l’Inter sarebbe il primo a completare il trittico con Juventus e Milan. E diciamo anche che io una sparata come quella di Conte contro la società non l’ho mai sentita nella vita. Dopo 200 milioni di roba, o giù di lì”.

