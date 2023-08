Galeone: “Allegri poteva avere idea Nazionale per chiudere carriera. Su Vlahovic-Lukaku…”

Parere illustre su Massimiliano Allegri e la Juventus da parte di Giovanni Galeone che ha parlato del tecnico della Vecchia Signora in esclusiva a Radio Sportiva.

"L'ho visto prima della partita, ci siamo sentiti lunedì. Ha fiducia in Chiesa, io continuo a insistere che la soluzione ideale sarebbe quella di Berardi: darebbe grandi soluzioni offensive alla Juventus, oltre a far gol sa muoversi. Darebbe tante possibilità in più, potrebbe giocare coi tre davanti con Chiesa e coi quattro centrocampisti", ha detto Galeone su Allegri.