Galeone: “Allegri? Si è sentito tradito dalla Juventus. Sarri fa casino, vuole apparire di sinistra…”

L’addio dato alla Juventus lo scorso 17 maggio dopo cinque stagioni è una ferita ancora aperta per Massimiliano Allegri. A rivelarlo, al Fatto Quotidiano, l’ex allenatore Giovanni Galeone.

TRADITO – “Massimiliano si è sentito tradito, in particolar modo da Andrea Agnelli. Non ha ancora superato l’addio. Io sono anni che gli consiglio di andare via…”.

SARRI – “Fa un po’ di casino, non è preparato per certe situazioni. Quando lo scorso anno leggevo alcune sue dichiarazioni, riflettevo se fossero opportune. Compresa questa voglia di apparire di sinistra: Giampaolo non ne parla mai, eppure era un bertinottiano, uno di Rifondazione…”.