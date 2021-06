Galeone: “Juventus ha sbagliato a lasciare Allegri. CR7 via? Max non si taglierebbe vene”

Il mentore di Allegri sul ritorno alla Juventus e non solo

Redazione ITASportPress

Interessante intervista rilasciata da Giovanni Galeone a calciomercato.com. Tema principale Massimiliano Allegri e il suo ritorno alla Juventus dopo l'assenza di due anni. Il mentore del mister toscano ha voluto dire la sua su diversi aspetti della nuova avventura di Max...

Galeone sul ritorno di Allegri

Sulla caratteristica principale di Allegri, Galeone ha detto: "La stessa che aveva da giocatore: sa leggere bene la partita e capisce quali sono i punti deboli dell'avversario. E lì, colpisce". "Come ho reagito quando ho saputo che sarebbe tornato alla Juventus? Se fosse tornato l'anno scorso non sarei stato d'accordo, ma ora sono stato contento per lui perché finalmente la società aveva capito di aver fatto un errore a mandarlo via. Questi grandi club non ammettono mai gli sbagli che fanno, ma stavolta era talmente evidente... Diciamo che la Juve si è sputtanata".

E ancora: "Max non era stato trattato bene e la società era giusto che si 'scottasse' prima di fare marcia indietro. Posso dirvi una cosa? Alla Juve gli sta bene questo quarto posto! Ora che ha capito di aver sbagliato a mandare via Allegri, l'ha richiamato. E sono stati loro a cercarlo, non viceversa".

Sui rumors attorno ad Allegri prima del ritorno in bianconero: "Il primo anno senza panchina era rilassato, non gliene importava nulla di rimanere fermo; lo sentivo spesso ed era sereno. L'anno scorso invece ho avuto l'impressione che soffrisse un po' ad essere rimasto senza panchina". "L'ultimo anno in cui era alla Juventus ha detto di no a cinque grandi panchine: il Chelsea ci ha provato due volte nel giro di quindici giorni e lui ha sempre respinto ogni proposta, poi l'hanno contattato anche il Real Madrid - più di un tentativo - Arsenal, Psg e Manchester United. Tutte nel giro di un anno, ma lui ha sempre rifiutato".

Ancora sul Real Madrid: "Era quasi tutto fatto, poi si è inserita la Juve e Max ha deciso di tornare a Torino. Se non si fossero fatti avanti i bianconeri penso che sarebbe andato a Madrid, anche se non era molto convinto dell'organizzazione. Ma mi sembra di capire che non lo sia nessuno".

Una chiosa sull'eventuale partenza di Cristiano Ronaldo: "Se sta già pensando ad una Juventus senza CR7? No, non penso proprio. Ma diciamo che il giocatore dovesse andare via Max non si taglierebbe di certo le vene".