Galeone rivela: “Allegri ha rifiutato 4 squadre, ma ha voglia di…”

Dopo l’addio alla Juventus Max Allegri non è ancora tornato in pista ed attualmente è alla sua seconda stagione da disoccupato dopo i felici anni torinesi. Il mentore di Max, ovvero Giovanni Galeone ha rivelato una curiosità sull’ex mister bianconero: “Ha avuto problemi con la mamma e ha detto di no prima al Psg e Chelsea e dopo 10 giorni per correttezza anche all’Arsenal e al Real Madrid che si erano fatti avanti. Credo che rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo, mentre al primo anno dopo la Juve non ne aveva molta. Il presidente De Laurentiis ama molto Max e so per certo che qualche volta si sono sentiti, c’è stima reciproca” – ha rivelato Galeone ai microfoni di Radio Kiss Kiss – .

AAA, allenatore cercasi: da Allegri a Sarri i top mister in Europa liberi sul mercato…