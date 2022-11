Galles, Bale: “Sono al 100%. Pregavamo di non farci male e saltare il Mondiale”

CARICO - "Sono pronto, non ho nessun problema. Sono perfettamente in forma e pronto per partire. Se ci sarà bisogno di giocare 3 partite da 90', giocherò 3 partite da 90'", ha detto Bale che ad inizio novembre aveva avuto un piccolo fastidio. "Quanto ha pesato l'insolito calendario per i giocatori? Ha pesato più che altro mentalmente. Immagino quanto sia stato difficile per tutti nelle ultime 3-4 settimane, anche ascoltando storie di giocatori che hanno perso il Mondiale. Pregavamo di non avere alcun infortunio per non perdere un'occasione così importante".