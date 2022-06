Galles-Ucraina, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18

Un posto per il Mondiale in Qatar quello che si dovranno contendere Galles-Ucraina questa sera nella finale del playoff. Solo una delle due Nazionali disputerà il torneo il prossimo inverno ed entrambe non hanno intenzione di farsi degli sconti. Si gioca oggi, domenica 5 giugno 2022 alle ore 18 la sfida da dentro o fuori tra Bale e compagni e tra Zinchenko e co.