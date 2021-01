Galli non ha dubbi: “Donnarumma ora più forte di Neuer”

L’ex portiere anche del Milan Giovanni Galli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello sport con particolare focus su Gianluigi Donnarumma, attuale numero uno dei rossoneri: “Se 5 o 6 anni fa Neuer era il portiere più forte al mondo, credo che ora Gigio gli sia di fianco, se non sopra”, ha affermato l’ex estremo difensore. “È straordinario, soprattutto in rapporto all’età: proprio per questo. Ha raggiunto una padronanza del ruolo che fa impressione. Ha personalità ed è fondamentale: il portiere lo devi vedere sempre, che tu sia nella tua area o in quella avversaria. È sempre dentro la partita, pronto quando c’è bisogno di lui. È l’equivalente di Ibra davanti: in porta si sente grande, dà la sensazione che fargli gol sia impossibile. Futuro? Gli direi: dove vai, all’estero? Alla Juve? Puoi portarti il Milan sulle spalle per altri 15 anni, puoi essere l’uomo che cambia la storia”.