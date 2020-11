Galliani: “Avessero dato gol di Muntari non avremmo ceduto Milan. Storia cambiata dopo quell’episodio”

Adriano Galliani parla chiaro e lo fa ancora in riferimento al Milan e ad alcune note vicende passate che hanno influito, a detta sua, sulla storia del calcio rossonero che lo riguarda da molto vicino. L’attuale ad del Monza, ma grande ex dirigente del Diavolo, ha rilasciato una bella intervista a Libero in cui è tornato sul famoso gol di Muntari non dato contro la Juventus che ha dato il là alla mancata vittoria del secondo scudetto di fila del club di Milano.

Galliani: “Col gol di Muntari avremmo vinto secondo scudetto consecutivo”

Parte dall’attualità del calcio italiano con il Milan in vetta alla classifica di Serie A: “Io non sono un osservatore esterno, sono pazzo del Milan. Non è che se sei amministratore delegato non sei scatenato come il più infervorato degli ultras”, ha ammesso Galliani. “Quest’anno il campionato è una lotteria, vince chi ha meno Covid. Ogni giorno è un bollettino di guerra”. “ibra? È un giocatore immenso. Non ha mai vinto il Pallone d’oro? È rimasto incastrato nel dualismo Ronaldo-Messi. Era difficile entrare in questa logica. E poi bisogna vincere la Champions”.

E a proposito di Champions, quella finale del 2005 a Istanbul non fu proprio felice: “Abbiamo dominato tranne per i sei minuti in cui ci hanno fatto tre gol, i quali peraltro sarebbero stati inutili se l’arbitro non avesse annullato, per un fuorigioco inesistente, una rete di Sheva. Però è una partita secca, può capitare. Istanbul è solo il secondo grande rimpianto”.

Il vero rimpianto di Galliani è da ricercare nel match contro la Juventus del 2012 quando una rete di Muntari non venne assegnata: “Il mio rimpianto è il gol, regolarissimo, annullato a Muntari in Milan-Juve del febbraio 2012. Avremmo vinto il secondo scudetto consecutivo con Allegri e sarebbe cambiata la storia. Nel calcio ci sono episodi che possono cambiare la storia di un club per due o tre anni. Se quel pomeriggio dell’ottobre ’88 a Belgrado non fosse scesa la nebbia, non avremmo vinto la prima Coppa dei Campioni di Berlusconi e non sarebbe partita la nostra leggenda. Se l’arbitro Tagliavento avesse convalidato il gol di Muntari avremmo vinto lo scudetto, non avremmo ceduto Ibrahimovic e Thiago Silva, due campioni che, a distanza di nove anni, ancora giocano ai massimi livelli. Saremmo potuti ripartire con il quarto grande Milan, soprattutto se mi avessero lasciato concludere l’acquisto di Tevez. Se fosse andata come dico io magari non avremmo venduto e forse oggi saremmo ancora lì”.