Galliani: “Complimenti a Gattuso. Ho esultato come la notte di Manchester…”

Che il rapporto tra Adriano Galliani e Gennaro Gattuso fosse ben oltre i ruoli vestiti negli anni era chiaro. Adesso, l’ad del Monza, si è sbilanciato, ammettendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss, come abbia esultato, quasi ad esserne il primo tifoso, per il successo del Napoli in Coppa Italia. Non tanto per la squadra partenopea, quanto, ovviamente, per il suo tecnico al quale è evidentemente molto legato.

COME A MANCHESTER – Galliani ha confessato di essersi lasciato andare ad una grande esultanza, che molti tifosi di fede rossonera ricorderanno con particolarepiacere: “Faccio i miei complimenti a Gattuso”, ha esordito l’ad del Monza. “Devo dire che sono felice per lui. Ieri sera ai rigori ho esultato quasi come se fosse la notte di Manchester…”.Il riferimento è alla finalissima di Champions League disputata e vinta ai rigori all’Old Trafford dal Diavolo proprio contro la Juventus, quando Gattuso era calciatore e Galliani dirigente del Milan.

