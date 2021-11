Galliani e il retroscena su Shevchenko: “Ci avevo pensato per il Monza”

Parla il dirigente del Monza

MONZA - "La scorsa stagione ci è mancato un gol solo per la Serie A. Con una vittoria in più ce l’avremmo fatta, ma ci riproviamo quest’anno", ha detto Galliani sulla stagione del club brianzolo. "Il Milan è una bella squadra e può lottare fino alla fine per lo Scudetto, così come il Monza potrà farlo fino alla fine per la promozione diretta", ha aggiunto il dirigente facendo un parallelo con la sua ex squadra.