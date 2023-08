Galliani, il retroscena su Gattuso: “Lo chiusi nella stanza dei trofei al Milan”

Nella biografia di Galliani anche i fatti avvenuti dopo: "Chi non conosce questo episodio (l'aver chiuso Gattuso ndr), non può capire fino in fondo la foto che mi porto nel cuore, una delle più belle in assoluto: io e Rino sul prato di Atene, dopo la finale con il Liverpool, nel 2007. Io gli vado incontro radioso: ‘Ha visto? Te lo dicevo! Te lo dicevo di restare!’. Lui mi viene incontro con i pugni chiusi e mi abbraccia forte, con la sua meravigliosa passionalità, con la carnalità da uomo del Sud".