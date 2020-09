Galliani: “Il segreto del Monza? Berlusconi e le sue quattro vite. Su Tonali, Pirlo e Ibrahimovic…”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, e storico ex dirigente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Libero nella quale ha affrontato diverse tematiche legate alle due società e non solo. Dal percorso vincente intrapreso col club brianzolo, fino al mercato dei rossoneri e all’arrivo anche di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus.

Galliani: Monza, Milan e Pirlo

“Il segreto dei nostri successi? Berlusconi è un fuoriclasse assoluto. Io ho vissuto le sue quattro vite: la prima, quando faceva il costruttore, la seconda a capo del gruppo Mediaset, la terza al Milan e infine la quarta in politica. In tutti questi anni ho avuto la buona sorte di essere al suo fianco e la chimica ha funzionato”, ha detto Galliani sui successi condivisi con l’ex Premier.

Dal rapporto con Berlusconi al calcio giocato. “Ibrahimovic? Lui è un calciatore che ha dimostrato di fare la differenza in campo e nello spogliatoio. Gli voglio molto bene”. “Il possibile arrivo di Tonali in rossonero? Giocatore bravissimo. Ma non mi sembra il nuovo Pirlo. Se dovesse arrivare davvero sarei molto felice perché essendo milanista fin da piccolo darebbe un valore aggiunto alla squadra”.

E a proposito di Pirlo: “Lui alla Juventus? Andrea è un predestinato. L’ho visto tre giorni prima che venisse nominato allenatore dei bianconeri, nell’amichevole tra Monza e Juve Under 23. Gli ho detto che sarebbe diventato un fuoriclasse anche in panchina”.

