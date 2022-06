Galliani: “La Serie A è diventata obsoleta. Ecco quali sono i problemi”

Adriano Galliani è uno dei personaggi di spicco del calcio italiano. L'attuale amministratore delegato del Monza ha raggiunto la storica promozione in Serie A col club brianzolo e nella prossima stagione sfiderà il suo futuro nei match in campionato contro il Milan. In un'intervista a Il Foglio, l'ex dirigente rossonero ha parlato dei problemi del calcio italiano, legati alla scarsa qualità degli stadi e al poco appeal all'estero. Queste le sue parole: