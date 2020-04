Galliani, l’affondo: “Non vuole tornare a giocare chi rischia di retrocedere…”

Il mondo del calcio è diviso tra chi vorrebbe concludere regolarmente la stagione e chi, al contrario, spinge per una chiusura anticipata dei campionati. Sulla querelle, a Radio24, è intervenuto l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani.

FUTURO – “Coloro che non vogliono tornare a giocare sono quelli che rischiano di retrocedere. Se ci dovessimo fermare i nostri club perderebbero 700 milioni di euro, in aggiunta ai soldi che le pay tv chiederanno indietro. Se accadesse tutto ciò per il calcio sarebbe il collasso. Quando una eventuale ripresa? Solamente il governo può rispondere a questo”.

