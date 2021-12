Galliani racconta: “Quando ero intubato avevo un unico pensiero in testa…”

Le parole dell'AD del Monza

Nel corso della serata dell'AC Monza Christmas Talent, presso l’Arena di Monza, l'amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani è tornato a parlare dell'obiettivo Serie A sempre nella sua mente anche nei momenti più grigi come quelli passati in terapia intensiva nei mesi scorsi.

OBIETTIVI - "La Serie A è un grande sogno che raggiungeremo. Mentre ero intubato il cervello funzionava e il mio unico pensiero era l’AC Monza, buon natale biancorosso a tutti", sono state le parole di Galliani. "Amo questi colori. Grazie al Presidente Berlusconi non mancano le risorse. Realizziamo un sogno con Monzello: dal 1° luglio 2022 avremo altri 7 campi di allenamento, 11 spogliatoi e tutte le squadre si alleneranno nel centro sportivo. Per vincere bisogna creare una chimica particolare: proprietà, allenatore e giocatori. Queste sono 3 componenti fondamentali. Se non ci sono affinità elettive non vinci, almeno questa è la mia esperienza", ha concluso nel suo discorso l'ex dirigente del Milan.