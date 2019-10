Galliani tuona: “Col VAR il Milan avrebbe vinto lo scudetto. Quel gol di Muntari…”

Ancora polemiche legate alla VAR. Le regole legate all’utilizzo del Video Assistant Referee, ancora non convincono e l’utilizzo della tecnologia deve essere migliorato. Ogni weekend sui campi della Serie A e non solo diversi episodi tengono banco e generano grosse polemiche.

A parlare dell’argomento, nel corso della presentazione del libro di Arrigo Sacchi ‘La coppa degli immortali’, è stato Adriano Galliani, attuale ad del Monza ed ex Milan. In modo particolare il dirigente si è soffermato su uno degli episodi più controversi degli ultimi anni: il goal non assegnato a Muntari nel corso di un Milan-Juventus giocatosi a San Siro nel febbraio del 2012 gara che fu di cruciale importanza nella corsa allo scudetto che andò poi ai bianconeri: “Io del VAR penso bene. Tutto è migliorabile, ma se ci fosse stato il VAR in occasione del goal di Muntari, forse avremmo vinto lo Scudetto e chissà, magai ne avremmo vinto anche qualche altro dopo. Io sono favorevole, il protocollo va certamente migliorato, ma si è ridotto di molto il numero degli errori arbitrali”, ha concluso Galliani.