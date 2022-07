Galliani vuole Icardi al Monza: pronto a offrire ruolo a Wanda Nara in tv

"Difficile per i costi, ma non mi pare di aver detto impossibile". Erano state queste le ultime parole di Adriano Galliani a proposito della possibilità di vedere Mauro Icardi vestire la maglia del Monza . E adesso, con il calciomercato iniziato ufficialmente, ecco che iniziato a tambureggiare indiscrezioni e tanto altro.

Il Corriere della Sera , nella sua versione online, spiega come vedere l'ex Inter, ora al Psg, nel club brianzolo non sia poi così improbabile e che Galliani avrebbe le idee chiare anche su come compensare l'aspetto economico mancante tra le parti.

MOSSA WANDA NARA - L'idea di Galliani è molto chiara per l'affare Icardi: prestito oneroso, ingaggio condiviso col Psg (che vuole venderlo) e Wanda Nara in un programma Mediaset. Ebbene sì, l'arma segreta del dirigente del Monza sarebbe proprio la moglie e agente dell'argentino. Il quotidiano spiega meglio la situazione: "Icardi, legato ai parigini per altri due anni, ha uno stipendio da 10 milioni. Un’enormità che però potrebbe essere compensata con la partecipazione di Wanda a uno dei tanti programmi della tv di famiglia. In fin dei conti è già stata opinionista al Grande Fratello vip e a Tiki Taka".