Garay ora è pronto: “Ho scelto di restare svincolato per tornare al 100%”

Ezequel Garay è pronto a tornare in campo. Il difensore si era rotto il legamento crociato del ginocchio giocando con la maglia del Valencia nel mesi di febbraio. Un infortunio che aveva “facilitato” il suo addio al club spagnolo in estate. Svincolatosi, tante erano state le offerte per l’ex Real Madrid che, però, aveva detto no ad ogni ipotesi. Il motivo? Lo ha spiegato il diretto interessato sui social.

Garay: “Volevo essere al 100% prima di tornare”

Attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram, Garay ha spiegato la sua decisione di rifiutare ogni proposta arrivatagli da svariati club nel suo periodo di convalescenza: “In molti mi chiedono perché non ho ancora firmato per nessuno dei club che mi ha contattato essendo libero e quasi del tutto guarito”, ha esordito il difensore. “Il motivo è proprio da ricercare nelle mie non perfette condizioni. La mia decisione è stata infatti quella di privilegiare il recupero al 100% e poi accettare un nuovo contratto, in modo tale da dare subito il massimo per il mio nuovo club. La fase di recupero è stata divisa in due parti: la prima sono andato a Madrid, con una squadra che ho conosciuto in passato e con la quale ho avuto risultati eccellenti, la seconda fase con parte dello staff medico con il quale ho lavorato nel mio ultimo club. Il terzo step è quello di dire sì ad un club e tornare a giocare. Ma solo adesso che sono pronto al 100%”.