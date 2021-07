Garay si ritira: “Per mesi non riuscivo a camminare”

Il difensore ha annunciato l'addio al calcio giocato per i problemi fisici

Il problema a cui fa riferimento il difensore, svincolato da un anno, dopo quattro stagioni al Valencia, sono i guai fisici all'anca che si sono poi sommati alla rottura del crociato avvenuta nel febbraio 2020 che non gli ha dato tregua: "Mi ha causato dolore a tal punto da non poter camminare per mesi. Ripetute infiltrazioni (da me richieste) per competere ad alti livelli. Ho avuto solo un obiettivo: godere della mia passione, per giocare e rendere i tifosi felici. Nel febbraio del 2020 sono andato incontro a un nuovo e serio infortunio che mi ha portato a ricoverarmi. Ho anche trattato con alcuni club per ritornare in campo. Ma la verità è che non posso. Non posso più giocare e se accettassi un'offerta mi sentirei come se prendessi in giro il club, i tifosi e me stesso".