Gareth Bale ha annunciato il suo ritiro dal calcio

La mia decisione di ritirarmi dal calcio internazionale è stata di gran lunga la più difficile della mia carriera. Il mio viaggio sulla scena internazionale è quello che ha cambiato non solo la mia vita, ma anche chi sono. La fortuna di essere gallese e di essere stato selezionato per giocare e diventare il capitano del Galles mi ha dato qualcosa di incomparabile con qualsiasi altra cosa abbia mai vissuto. Sono onorato e onorato di aver potuto avere un ruolo nella storia di questo incredibile paese, di aver sentito il sostegno e la passione del muro rosso e di aver visitato insieme luoghi inaspettati e sorprendenti.

Ho condiviso uno spogliatoio con ragazzi che sono diventati fratelli, e lo staff dietro le quinte che è diventato una famiglia, ho giocato per i ct. più incredibili e ho sentito il supporto e l'amore immutabili dei fan più devoti del mondo. Grazie a ognuno di voi per essere in questo viaggio con me.