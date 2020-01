Garics amaro: “Il calcio? Ormai è solamente una macchina da soldi…”

Una lunga carriera alle spalle, alla quale ha deciso porre termine nell’estate 2018. Stiamo parlando di Gyorgy Garics, ex difensore che in Italia ha indossato le maglie di Napoli, Atalanta, Bologna e Imolese. L’austriaco, in queste ore, ha parlato a Radio Kiss Kiss.

CALCIO – “Pur stando bene in un posto, un calciatore spera comunque di poter cambiare: ormai non ci si accontenta più di ciò che si ha. Sembra che ogni sei mesi passi il treno della vita da prendere: il calcio è diventato una macchina da soldi…”.

NAPOLI – “La gara con la Juventus dà una carica pazzesca. E’ una partita che si presenta da sola da un punto di vista emotivo”.