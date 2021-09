Gary Neville dice Cristiano Ronaldo: “Più forte di Messi perché…”

L'ex campione del Manchester United commenta le differenze tra CR7 e Messi

L'eterna domanda su chi sia meglio tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vede un altro volto noto del pallone dare il suo giudizio. Parliamo di Gary Neville , ex bandiera del Manchester United, che ha Sky Sports nel corso del Monday Night ha commentato nel dettaglio quella che per lui è la differenza principale tra CR7 e La Pulce.

IL MIGLIORE - Per l'ex difensore non ci sono dubbi su chi sia il migliore dei due: "Non c'è dubbio che Messi sia un giocatore incredibile che ha segnato molti gol. Tuttavia, Cristiano Ronaldo ha tre grandi differenze: segna gol con la testa, e ne ha segnato 4-5 volte di più di Messi, gol con il piede non funzionante, e ne ha segnato il 30-40% in più e anche il numero di rigori che ha convertito in gol", ha detto Neville.