Gary Neville dice no a Cristiano Ronaldo: “Ritorno allo United? Meglio avere bei ricordi”

L'ex bandiera Red Devils contraria al ritorno di Cristiano Ronaldo nel club inglese

C'è grande attesa per capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo . L'asso della Juventus pare poter terminare prima del dovuto il suo contratto con i bianconeri. Nonostante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League acciuffata, il destino di CR7 resta in bilico e le sue stesse parole pubblicate sui social lasciano intendere che potrebbe essere giunta la fine del rapporto con la squadra torinese.

Ma allora dove potrebbe giocare il cinque volte Pallone d'Oro? Psg, Manchester United e Sporting Lisbona sembrano essere le squadre più quotate ma a proposito del ritorno in maglia Red Devils c'è chi non sarebbe esattamente a favore. Parliamo di Gary Neville, storica bandiera della società inglese, che rispondendo alle domande dei fan su Twitter ha detto la sua sul potenziale ritorno di Cristiano Ronaldo. "Il Manchester United dovrebbe far tornare CR7?", la domanda postagli da un appassionato. Secco la risposta dell'ex difensore: "Lo adoro, ma meglio avere bei ricordi e lasciarli lì dove sono...".