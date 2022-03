Gascoigne di nuovo in gol: rete nella partita per i 150 anni dei Rangers

Momento speciale per Gazza!

Una serata che non verrà dimenticata. Non solo per la bellissima festa per i 150 anni del club ma anche per il "ritorno al gol" di Paul Gascoigne. Nel match celebrativo per l'anniversario dei Rangers, per Gazza è arrivata una rete con un 'destro all'angolino' accolto da un fortissimo boato di Ibrox e dalla gioia dei compagni e dei rivali.