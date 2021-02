Gasperini, disavventura dopo Atalanta-Lazio: reso noto suo numero e tempesta di insulti su Whatsapp

Continua la “battaglia” extra campo tra Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, e il mondo Lazio dopo la sfida tra la Dea e i biancocelesti in campionato. Vecchie ruggini si sono fatte sentire nuovamente dopo la gara di Serie A e il mister è stato vittima di un assalto su Whatsapp da parte di tanti tifosi laziali che sono venuti a conoscenza del suo numero di telefono.

Gasperini: reso noto numero di telefono

Il tecnico nerazzurro, in nome di una rivalità che ad ogni partita diventa più forte, è da tempo bersaglio dei tifosi della Lazio. A maggior ragione dopo alcune dichiarazioni recenti arrivate a seguito del confronto tra l’Atalanta e la squadra biancoceleste sia in Coppa Italia che in campionato. Nelle scorse ore, però, i limiti sembrano essere stati superati. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, alcuni sostenitori del club della Capitale sono entrati in possesso del numero di telefono del mister nerazzurro e hanno iniziato a tempestarlo di messaggi decisamente poco simpatici su Whatsapp. Il Gasp ha provveduto subito e bloccarli ma probabilmente sarà costretto a qualcosa di più…