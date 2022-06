Gattuso al Valencia: sarà il terzo mister italiano del club

Novità per l'ex calciatore

Potrebbero esserci presto novità importanti per la carriera da allenatore di Gennaro Gattuso . Secondo quanto si apprende anche da La Gazzetta dello Sport, tra il mister e il Valencia ci sarebbe stata la tanto attesa fumata bianca. Sarebbe stato raggiunto l'accordo tra il club spagnolo e l'ex centrocampista che diventerà quindi il prossimo tecnico del club di Liga, guidato nell'ultima stagione da Pepe Bordalás.

I Pipistrelli avevano chiuso la stagione al nono posto in classifica, a 11 punti dal Villarreal, la squadra che conquistato l'ultimo posto valido per le coppe, centrando la qualificazione in Conference League. Si attende l'ufficialità dell'affare.