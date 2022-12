Gattuso: “Quando mi guardo in tv non mi piaccio. Al Valencia…”

Gennaro Gattuso si racconta ai canali ufficiali de LaLiga. Il tecnico italianoì, ora al Valencia, ha parlato del modo di stare in panchina e dello stile di gioco delle sue squadre confessando di aver provato a placare la sua grinta ma di non esserci riuscito: "Ho provato a cambiare atteggiamento, ma non ero più io. Anche se quando mi vedo in televisione non mi piace. Soffri molto di più in panchina che in campo", ha detto.