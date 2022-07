Gattuso si racconta: “Bersagliato, ho sofferto per quanto è stato detto di me”

Parla il mister del Valencia dopo le tante critiche ricevute negli ultimi mesi.

Torna a parlare Gennaro Gattuso e lo fa intervistato da Sky Sport dal ritiro del suo Valencia a San Gallo. L'ex calciatore ed ex mister anche di Napoli e Milan ha raccontato come abbia vissuto l'ultimo anno ed in particolare tutte le critiche e accuse pesanti nei suoi confronti arrivate in tema di razzismo e sessismo.

ATTACCHI - "Forse sbaglio a non parlare per difendermi, ma io sono fatto così. Però sarei ipocrita se dicessi che non ho sofferto per tante cose che sono state dette sul mio conto", ha detto Gattuso. "Ho sofferto in silenzio, devo dire che ultimamente sono stato bersagliato su tante cose che non fanno parte della mia persona. Sono uscite cose non vere, perché sono state prese frasi dette 15 anni fa e inserite in un contesto per fare polemica. Ma io sono una persona totalmente diversa rispetto a quella che hanno descritto".

PROFESSIONALE - Le critiche ricevute hanno influito anche a livello professionale con l'accordo con la Fiorentina terminato senza aver manco inziato e quello col Tottenham sfumato proprio a causa delle polemiche e accuse sui social. Poi, per fortuna, dopo un anno, ecco arrivare il Valencia d'estate: "L'anno scorso ci ho sbattuto i denti, tutti pensavano che avessi lasciato la Fiorentina perché fossi già d'accordo con il Tottenham, ma non è andata così. Il Tottenham è arrivato dopo, poi non sono più andato lì a lavorare per delle cose non vere. I dirigenti del Tottenham ci sono cascati e ho pagato. Quando succedono queste cose diventa difficile difendersi, per fortuna al Valencia la dirigenza mi ha appoggiato".

SUI SOCIAL - "I social possono distruggere un personaggio o una persona e ci sono tanti esempi: penso ai ragazzini che finiscono sul web, rimangono etichettati per tutto il resto della vita a causa di un piccolo errore. Su questo bisogna lavorare. Quando hai una famiglia e degli amici che ti supportano nel quotidiano, passa tutto. Ma se non hai tutto questo è difficile. Non tutti gli esseri umani sono forti, è un mondo troppo complicato da capire e penso che ci vorrebbero un po' di regole. Lascio passare tante cose che sono state dette, anche se sono stato davvero male. Ma va bene così", ha concluso Gattuso la cui intervista completa andrà in onda su Sky Sport24.