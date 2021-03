Gaudiano, da Sanremo alla passione per il calcio (e il Fantacalcio): “Porto Ibrahimovic al Foggia. Papu Gomez mio pupillo dai tempi di Catania”

Dal palco del Festival di Sanremo al calcio, il passo è breve. Soprattutto quest’anno dove tra i protagonisti delle serate dell’Ariston c’è anche Zlatan Ibrahimovic. A parlare anche dello svedese è Gaudiano, il cantante che è uscito vincitore nella categoria Nuove Proposte. L’artista è stato intervistato da calciomercato.com rilasciando alcune curiose dichiarazioni anche in ottica del mondo del pallone…

Gaudiano e la passione per il calcio (e il Fantacalcio)

Il vincitore della categoria Nuove Proposte con la canzone Polvere da sparo ha subito parlato della sua seconda passione: il calcio. “Il mio rapporto col pallone? Meraviglioso, fino a prima del Covid. Con i miei amici abbiamo un gruppo Whatsapp col quale almeno tre volte a settimana organizzavamo una partita di calcetto. Era una boccata d’ossigeno nella vita quotidiana. Il calcio ha sempre avuto un ruolo centrale nella mia famiglia, in casa siamo tutti tifosi del Foggia”, ha detto Gaudiano. “La mia esultanza quando faccio gol? Alla Beppe Signori quando faceva parte di quel magico tridente del Foggia con Baiano e Rambaudi: o faccio la mitraglietta, o scivolo sulle ginocchia con le braccia larghe, alla Drogba diciamo. Ma anche i rigori li calcio alla Signori, senza rincorsa”.

Da puro foggiano non poteva mancare un riferimento alla squadra allenata in passato da Zeman: “Mi hanno raccontato di quella squadra. So che era una squadra imbattibile in Serie A, che li faceva correre tanto. Grazie all’allenatore tanti giocatori sono arrivati al loro massimo potenziale. Ma per un periodo ho vissuto anche il Foggia in Serie B e ricordo l’emozione di attaccare le figurine sull’album”.

Non poteva infine mancare un pensiero su Ibra: “Se l’ho incontrato? Ancora no. Sarà difficile con tutte le restrizioni, ma magari farò in tempo a farmi un selfie con lui. Dopo la vittoria è il mio secondo obiettivo a Sanremo. Cosa gli direi? Lui è in scadenza di contratto con il Milan, giusto? Se vuole fare un pensierino per il Foggia… Tra l’altro il nostro diavolo è nato prima del loro”.

Dal calcio al Fantacalcio: “Fino all’anno scorso l’ho sempre fatto, quest’anno non sono riuscito per via dei tanti impegni. Quando ci gioco voglio vincerlo, se so che non potrò seguirlo bene preferisco lasciar stare. Il mio Pupillo? Il Papu Gomez, per simpatia e affetto. Lo prendevo dai tempi del Catania, aveva sempre il 7 assicurato”.

