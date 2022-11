Gavi: “Sogno di vincere il Mondiale con la Spagna”

La crescita esponenziale con il Barcellona e la grande ambizione verso Qatar 2022 con la Spagna . Gavi si racconta a Tuttosport anche a seguito della vittoria del Golden Boy 2022. "Golden Boy? Per me ricevere questo premio è stato un orgoglio. Sono grato a tutti quelli che mi hanno aiutato a conquistarlo".

Sulla grande forza mentale, le motivazioni e le ambizioni personale, Gavi ha aggiunto: "Motivazione? Sì mi spinge a fare ancora di più e continuare a fare quello che sto facendo con il Barcellona. Ho ancora tanta strada da percorrere. Pedri l'ha vinto prima di me? Al Barcellona abbiamo una grande generazione di talenti. Prima di me e Pedri toccò a Messi del Barcellona. Un giocatore grande, troppo grande e tutt’ora è il migliore al mondo. Purtroppo non ho avuto la fortuna di giocare con lui. I miei idoli sono Isco e Iniesta. Mondiale? Sogno di vincere il titolo con la Spagna".